МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Морской порт мощностью 12,5 миллиона тонн появится в районе города Лагань в Калмыкии, в частности, там будет зерновой и контейнерный терминалы, следует из изменений, вносимых в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта.

Согласно коррективам, подраздел по морскому транспорту дополняется новым объектом — портом в Лагани.

"… Морской порт в районе г. Лагань, строительство морского порта мощностью 12,5 миллиона тонн в год", — говорится в документе.

В порту появится несколько терминалов: зерновой будет иметь мощность в 5 миллионов тонн, терминал наливных грузов получит мощность 0,5 миллиона тонн, контейнерный — 5 миллионов тонн.

Терминал генеральных грузов в Лагани будет иметь мощность в 2 миллиона тонн грузов в год.