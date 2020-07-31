МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Существенный спад европейских экономик по итогам второго квартала вынудит их наращивать экономическое сотрудничество с Россией как с ценным партнером, заявил РИА Новости руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового Университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Данные Евростата показали, что ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по первой оценке, упал на рекордные 14,4% в годовом выражении, что после снижения в предшествовавшем квартале означает экономическую рецессию. ВВП Франции снизился на 13,8% (максимум с 1968 года), ВВП Германии – минус 11,7% (антирекорд с 1970 года), ВВП Италии упал на 17,3% — худшее падение в истории.

"Падение европейской экономики заметно глубже российской. Это скорее вынудит Европу активизировать экономическое сотрудничество с нами, так как мы для европейских компаний становимся заметно более ценным экономическим партнером. Важно правильно монетизировать эту ситуацию в пользу быстрого восстановления и развития российской экономики", — считает Ордов.

По мнению доцента кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольги Лебединской, европейские страны обеспокоены угрозой второй волны пандемии и пытаются привлечь дополнительные средства за счет внешней торговли. "Но, несмотря на ситуацию, товарооборот России с Францией в первом квартале 2020 года увеличился на 8,02% (экспорт сократился на 16,36%, а импорт вырос на 33,3%), доля Франции во внешнеторговом обороте выросла с 2,3% до 2,7%", — замечает она.

В то же время она отмечает, что российско-германским торговым отношениям пандемия нанесла существенный удар: помимо того, что сократилась доля Германии во внешнеторговом обороте с 8,8% до 7,6%, в первом квартале торговый оборот между странами снизился на 22,07% (экспорт в Германию составил всего лишь 5,6 миллиарда долларов, снизившись на 37,09%), а сальдо сократилось на 91,46%.

"Италия по итогам 2019 года была пятым крупнейшим поставщиком товаров в Россию (после Китая, Германии, США и Белоруссии), но закрытие торговых предприятий привело к сокращению сальдо торгового баланса на 47,4%, а импорт итальянской продукции сократился на 6,31%", — приводит статистику собеседница агентства. Наиболее позитивными оказались российско-испанские отношения: импорт вырос на 7,81%, экспорт вырос на астрономические 19,2%, тем самым увеличив долю страны в экспорте практически в два раза (с 0,46% до 0,74%)

"Но это лишь один квартал, долговременные контракты продолжают свою работу. Пока, надеюсь, это временная коррекция. О более точном прогнозе можно будет говорить в конце августа, когда выйдет статистика за второй квартал", — заключила она.