МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июле, по окончательной оценке, опустился до 72,5 пункта с уровня июня в 78,1 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 73 пунктов, предварительная оценка предполагала уменьшение до 73,2 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США в июле, по окончательной оценке, снизился до 82,8 пункта с уровня предыдущего месяца в 87,1 пункта, а индекс экономических ожиданий — до 65,9 пункта с 72,3 пункта месяцем ранее.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.