МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Росрыболовство выступает за упрощение административных процедур при оформлении сопроводительных документов на экспорт живого краба, говорится в сообщении Росрыболовства.

Ведомство указывает, что соответствующие рекомендации выработаны на межведомственном совещании с участием представителей Росприроднадзора, Минпромторга, территориальных управлений и подведомственного ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи".

"В частности, территориальным управлениям Росрыболовства рекомендовано в течение двух дней обеспечивать выдачу пользователям сертификатов, подтверждающих законность добычи (вылова) водных биоресурсов (для Китая, Республики Корея, Японии и КНДР) и сертификатов на улов водных биологических ресурсов (для Европейского союза) в отношении партий живого краба, с обязательным размещением копий этих документов на закрытом веб-сайте Росрыболовства", — сообщается в пресс-релизе.

Доступ на такой сайт будет предоставлен представителям Росприроднадзора, а также аккредитованным представителям стран-импортеров. "Процедура поможет оперативно проверять законность происхождения улова, избежать излишнего бумажного документооборота, сократить время оформления необходимых разрешительных документов", — поясняет пресс-служба.

Кроме того, Минпромторгу рекомендуется проработать вопрос об упрощении порядка выдачи новых лицензий и других разрешительных документов на экспорт или импорт живого краба, вплоть до полной их отмены, а также упростить порядок продления действующих лицензий в отношении поставок живого краба, отловленного в конце года.

Соответствующие предложения рекомендовано направить в Росрыболовство и Росприроднадзор для последующего обсуждения, говорится в сообщении.