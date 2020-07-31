МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Пенсии более 11 миллионов работающих пенсионеров в России вырастут с 1 августа в связи с перерасчетом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ПФР.

Перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа. Он касается получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

"Размер перерасчета зависит от зарплаты работавшего пенсионера: чем она выше, тем больше увеличивается пенсия. Максимальная прибавка — 279 рублей (три пенсионных коэффициента, рассчитанных по стоимости 2020 года: 3х93 рубля). Перерасчет страховых пенсий затрагивает 11,1 миллиона пенсионеров", — говорится в сообщении.

Добавляется, что он проводится беззаявительно.