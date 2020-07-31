ВАШИНГТОН, 31 июл — ПРАЙМ. Демократы отклонили все предложения Белого дома по поддержке экономики США на фоне коронавируса, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.

"По распоряжению президента мы сделали демократам на Капитолии не менее 4 предложений. Четыре различных предложения были отвергнуты и, более того, они на них не ответили своими предложениями", — сказал Медоуз.

По его словам, в пятницу продолжатся переговоры со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером демократов в сенате Чаком Шумером.

"Я разочарован… На протяжении трех дней демократы сделали ровно ноль предложений", — заявил Медоуз.

Он добавил, что переговоры могут состояться и на выходных.

"Мы видим обычную политику демократов на Капитолии. Демократы считают, что на их стороне все карты, и они готовы использовать эти карты за счет тех, кто и так страдает", — заявил Медоуз.

В свою очередь, пресс-секретарь президента США Кейли Макинани заявила, что Белый дом предлагает продлить выплаты по безработице на неделю, пока идут переговоры.

Белый дом предложил конгрессу потратить еще один триллион долларов на поддержку экономики в дополнение к примерно трем триллионам, уже выделенным конгрессом. Демократы заявляют, что этого недостаточно. Между тем, в начале августа истекают установленные ранее федеральные выплаты по безработице, которые позволяют поддерживать уровень жизни миллионам безработных американцев. Республиканцы заявляют, что эти выплаты стоит сократить, поскольку у людей сейчас больше стимулов сидеть дома, чем возвращаться на работу. Демократы заявляют, что люди нуждаются в продолжении повышенных выплат.