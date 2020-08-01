МОСКВА, 31 июл /ПРАЙМ/. Ставки сборов за совершение таможенных операций в России повышаются с 1 августа, при этом вступившее в силу постановление правительства отменяет действовавшие ранее ставки и вводит более гибкую систему, когда ставка зависит от таможенной стоимости товаров.

В основном ставки повышены более чем на 50%. При этом постановление отменяет действовавшую до сих пор льготу за электронное декларирование: ранее при подаче декларации на товары в электронной форме применялась ставка таможенных сборов за таможенные операции в размере 75% от стандартной.

Ставки за ввоз транспортных средств и судов физическими лицами для личного пользования теперь составляют от 775 рублей до 30 тысяч в зависимости от таможенной стоимости товаров.

Если таможенная стоимость не определяется и не заявляется, то ставка пошлины будет зависеть от количества ввезенных товаров: от 6 тысяч рублей за товарную партию в пределах 50 штук до 20 тысяч рублей за товарную партию в более 100 единиц.

При совершении таможенных операций в отношении товаров, ввозимых в РФ физическими лицами для личного пользования с уплатой таможенных пошлин, сборы за таможенные операции составят 500 рублей.