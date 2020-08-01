МОСКВА, 1 авг /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 августа повысила регулируемые цены на газ "Газпрома" на 3% для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения.

Соответствующие приказы регулятора были опубликованы в июле на портале нормативно-правовой информации.

Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. Однако в этом году повышение цен произошло с задержкой, в том числе поскольку из-за сложной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса обсуждалась возможность заморозки оптовых цен на газ "Газпрома" для населения.

В 2018 году индексация цен составила 3,4%, в 2019-м — 1,4%, а в 2020-2024 годах не должна превысить 3% в год.