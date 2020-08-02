МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

"По сравнению с законодательно установленным объемом бюджетных ассигнований, базовые бюджетные ассигнования уменьшены в 2021 году на 121 417 880,7 тыс. рублей, в 2022 году на 128 553 184,7 тыс. рублей и в 2023 году на 73 247 049,5 тыс. рублей", — говорится в документе.

Таким образом расходы на эту госпрограмму в 2021 году могут составить около 1,42 триллиона рублей, в 2022 году — 1,46 триллиона, в 2023 году — 1,51 триллиона.

Кроме того, предлагается сократить финансирование госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса": в 2021 году — на 850 миллионов и по 840 миллионов в 2022-2023 годах. Ранее на программу планировалось тратить около 9 миллиардов рублей ежегодно.

Также в ближайшие три года могут быть снижены расходы на госпрограмму "Обеспечение государственной безопасности": в следующем году на 81 миллион рублей, до 1,636 миллиарда, в 2022 году — на 109 миллионов, до 1,637 миллиарда, в 2023 году — на 71 миллион, до 1,675 миллиарда рублей.