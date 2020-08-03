МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняли бюджет Минтранс и подведомственные ему Росавиация, Росавтодор, Росжелдор, Ространснадзор и Росморречфлот, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Совокупный объем неисполненных бюджетных назначений в минувшем году по всем объектам проверки составил 85,7 млрд руб. Почти половина из них приходится на Росавтодор – 37,8 млрд руб. или 5,6% сводной бюджетной росписи", — говорится в сообщении.

В значительной степени сумма обусловлена низким исполнением расходов на межбюджетные трансферты (29,1 миллиарда рублей). "Дело в том, что в 2019 году регионы оказались не готовы осваивать предоставленные на дорожную деятельность ассигнования. В результате 17 субъектов России не выполнили план по строительству и реконструкции автодорог общей протяженностью свыше 112 км", — указывает Счетная палата.

На втором и третьем местах по объему неисполненных назначений оказались Минтранс и Росавиация. У них неизрасходованными оказались 15,8 миллиарда рублей и 13,6 миллиарда соответственно. Причины такого положения дел достаточно разнообразные. "Это позднее заключение государственных контрактов, ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиками, а также их банкротства и низкое качество проектной документации", — сообщил аудитор Валерий Богомолов.

Счетная палата обратила внимание на ситуацию с объектами незавершенного строительства. "Всего не введено в эксплуатацию 36 объектов, запланированных на 2019 год, и не завершены проектные работы в отношении 33 объектов капитального строительства", — отметил аудитор.

Счетная палата также выявила нарушения требований законодательства в сфере закупок. "Минтрансом России и Росавтодором нарушались требования законодательства о закупках у субъектов малого предпринимательства. По данному факту нами подготовлены письма в Федеральную антимонопольную службу, так как действия должностных лиц Минтранса и Росавтодора содержат признаки административного правонарушения", — заявил аудитор.