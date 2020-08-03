МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Счетная палата России из-за отсутствия решения по федеральной программе о направлении, маршруте и срокам строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) видит риски неисполнения расходов, предусмотренных в госбюджете на 2020–2022 годы, и необеспечения создания в стране основы для такого сообщения, следует из заключения ведомства.

Счетная палата проводила проверку исполнения Росжелдором госбюджета за 2019 год. Там отмечается, что на 1 января 2020 года Росжелдор не обеспечил достижение двух контрольных точек из трех (67%) федеральной программы (ФП) "Высокоскоростное железнодорожное сообщение": "Получение разрешения на строительство объекта "Первый этап высокоскоростной магистрали Москва – Казань" (срок – 30 июня 2019 года) и "Заключение договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям" (срок – 30 декабря 2019 года).

"По ФП "Высокоскоростное железнодорожное сообщение" до настоящего времени отсутствует решение по направлению, маршруту и срокам строительства магистрали, что формирует риски неисполнения расходов, предусмотренных в федеральном бюджете на 2020–2022 годы (88 миллионов рублей – в 2021 году, 70 миллиардов рублей – в 2022 году), а также необеспечения создания в стране основы для высокоскоростного железнодорожного сообщения, необходимой, в том числе для разработки и сертификации техники и оборудования в целях дальнейшего развития данного вида перевозок", — пишет Счетная палата.

Заключение утверждено коллегией ведомства 17 июля текущего года.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва-Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей, а ее пилотный участком — Москва-Гороховец с организацией движения до Нижнего Новгорода.

Однако в 2019 году президент России Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ между Москвой и Петербургом. РЖД занялись и этим проектом. Ее ориентировочная стоимость оценивалась в 1,5 триллиона рублей.

РЖД в 2019 году отмечали, что рассматривают строительство двух ВСМ как общий проект — Санкт-Петербург-Москва-Нижний Новгород. Стоимость всей этой ВСМ оценивалась в 2,3 триллиона рублей. Компания сообщала о планах запустить ВСМ Москва — Нижний Новгород в 2024 году, Санкт-Петербург — Москва — в 2026 году.