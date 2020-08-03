МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Недостача материалов и оборудования более чем на 107 миллионов рублей была установлена при реорганизации ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово", сообщает Счетная палата.

"При реорганизации в 2019 году подведомственного Росавиации ФГУП "Администрация аэропорта Домодедово" была установлена недостача материалов и оборудования более чем на 107 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова аудитора Валерия Богомолова.

Факты недостачи были отражены в актах инвентаризации, утвержденных руководством Росавиации.

"При этом Администрация аэропорта "Домодедово" не приняла меры по установлению причин возникновения недостачи и виновных лиц", — заключил Богомолов.