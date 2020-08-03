МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Счётная палата сочла недостаточно качественными разработанные Минтрансом РФ федеральные авиационные правила по обеспечению орнитологической безопасности полетов, кроме того, Минтранс не реализовал результаты научных работ по защите от птиц.

Между Минтрансом России и ФГУП "ГосНИИ ГА" заключен госконтракт на выполнение научно-исследовательских работ по теме "Разработка научно обоснованных предложений по государственному регулированию обеспечения орнитологической безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации в РФ", в рамках которой был разработан проект приказа Минтранса России "Об утверждении федеральных авиационных правил по обеспечению орнитологической безопасности полетов гражданской авиации", который размещен для публичного обсуждения.

"Вместе с тем, по результатам согласований и обсуждений выявлено большое количество значимых замечаний, что свидетельствует о недостаточно качественно проведенной работе. Замечания Минтрансом России учтены не были", — говорится в материалах Счётной палаты.

Ведомство отмечает, что работы по государственному контракту оплачены в полном объеме в размере 5,6 миллиона рублей.

"Проверкой установлено, что Минтрансом России в полной мере не реализованы результаты НИР, полученные в рамках заключенных государственных контрактов… на общую сумму 13,4 миллиона рублей. Так, ряд проектов нормативных правовых актов, разработанных Минтрансом России на основании научно обоснованных предложений, являющихся результатами НИР, более полугода имеют статус проектов", — говорится в документе.

"Результаты НИР Минтрансом России в Росавиацию, авиапредприятия (авиакомпании), аэропорты гражданской авиации, субъектам Российской Федерации, региональные ведомства (учреждения) не направлялись. При этом направление результатов НИР предусмотрено планами внедрения результатов технических заданий данных государственных контрактов", — отмечает ведомство.