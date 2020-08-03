МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Высокую зарплату в России в основном получают специалисты шести отраслей, больше всего сотрудников с месячным доходом более 100 тысяч рублей в рыболовстве и финансах, при этом в целом по стране такие деньги зарабатывают всего 7,2% работников, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подготовили исследование о средних зарплатах россиян. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Согласно результатам исследования, среднестатистический работник в России в 2020 году получал зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц. "При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц", — пишут эксперты.

"Из 30 проанализированных отраслей лишь в 11 доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом шесть отраслей ощутимо лидируют по доле высокооплачиваемых работников. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает отрасль "Рыболовство и рыбоводство", где почти треть работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц", — подсчитали эксперты. При этом лидирующая в рейтинге отрасль опережает последнюю по доле работников с высокими зарплатами в 24 раза, то есть отраслевая дифференциация зарплат очень высокая, отмечают аналитики.

Поясняется, что высокие зарплаты в рыболовстве являются отчасти компенсационными, так как ловля рыбы осуществляется в тяжелых климатических условиях в открытом море, вдалеке от дома. Это достаточно малочисленная отрасль (в ней занято менее 0,2% всех работающих россиян), но люди, выходящие на промысел в море, могут рассчитывать на высокую зарплату.

Второй отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала "Финансовая деятельность". В этой отрасли 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. В основном это работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. Учитывая то, что финансовые компании есть во всех регионах, а также большое число занятых в этой отрасли, финансовая сфера является одной из самых привлекательных для построения успешной в материальном плане карьеры.

На третий позиции рейтинга высокооплачиваемых отраслей разместилась "Добыча полезных ископаемых". "Стоит отметить, что большая часть сотрудников в этой отрасли работают вахтовым методом, покидая на время свои семьи, а добыча ведется в местах с суровым климатом, поэтому высокие зарплаты отчасти являются компенсацией за тяжелые условия… Добыча полезных ископаемых – это зачастую высокоприбыльный и конкурентный бизнес, и поэтому от работников требуются современные специализированные знания и навыки, а также высокая производительность труда", — поясняется в исследовании.

Такие отрасли, как "IT, связь и массовые коммуникации", "Профессиональная и техническая деятельность" и "Научная деятельность", тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами. В этих трех отраслях более 19% работников получают среднемесячную зарплату в размере 100 тысяч рублей и более. Объединяет эти сферы то, что в них высоко ценится интеллектуальный труд.

"Получившиеся доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц в шести отраслях-лидерах свидетельствуют, что высокие зарплаты там могут получать не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники", — пишут эксперты.

В конце рейтинга расположились две отрасли — "Сельское хозяйство" и "Легкая промышленность". В этих сферах лишь по 1,2% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. Эти две отрасли исторически показывают достаточно слабые результаты по зарплатам, заключается в исследовании.