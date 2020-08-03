МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий увеличить с одного до пяти миллионов рублей сумму вкладов, с доходов которых будет взиматься налог, начиная с 2021 года, сообщил в своем Telegram-канале один из авторов проекта глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Авторами проекта также выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутаты Дмитрий Свищев, Борис Пайкин, Алексей Диденко и Максим Зайцев.

Ранее были внесены изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов физлица по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год один миллион рублей под ключевую ставку ЦБ РФ. Новый порядок заработает с 2021 года.

Законопроектом предлагается увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, исключаемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, с одного миллиона до пяти миллионов рублей.

"Предлагаемое введение с 1 января 2021 года налога на доходы по вкладам свыше 5 миллионов рублей затронет только высоко обеспеченных граждан, что является социально справедливым", — говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР. В документе поясняется, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы физических лиц в отношении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках.