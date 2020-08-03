МОСКВА, 3 авг /ПРАЙМ/. Работники отраслей персональных и бытовых услуг и легкой промышленности в России в среднем получают зарплату менее 15 тысяч рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, подготовили исследование о средних зарплатах россиян. Оценка произведена по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 мая 2019 года по 1 мая 2020 года и распределению заработной платы в апреле 2019 года. В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций. При расчетах учтена выплата подоходного налога.

"Лидирующей отраслью по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей в месяц стала "Персональные и бытовые услуги", где 28,7% работников официально получают менее этой величины. Также большая доля (25,6%) работников с низкими зарплатами сосредоточена в "Лёгкой промышленности", — говорится в исследовании.

Поясняется, что отрасль персональных и бытовых услуг "в основном представлена всевозможными салонами красоты и бытовым ремонтом вещей и приборов". "Вероятно, именно в этой отрасли есть некоторое искажение статистики. Многие клиенты при ремонте или в парикмахерских платят наличными, и часть трудовых доходов работников таким образом скрыта от официальной статистики. Но в любом случае зарплаты в этой сфере зачастую невысокие", — полагают эксперты.

Совсем мало низкооплачиваемых сотрудников в таких отраслях, как "Добыча полезных ископаемых", "Финансовая деятельность" и "Химическая промышленность".

"Во многом это связано с хорошим финансовым состоянием предприятий этих отраслей, что позволяет не экономить на персонале, даже низкоквалифицированном. Ведь даже в этих отраслях есть низкоквалифицированный труд (охранники, уборщики, грузчики, курьеры и другие), но и они могут уже рассчитывать на приемлемую оплату своего труда", — объясняется в исследовании.