МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 51,8 пункта против 47,4 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что показатель поднимется до уровня предварительной оценки в 51,1 пункта.

При этом PMI в области промышленного производства в Германии в июле, по окончательным данным, вырос до 51 пункта с 45,2 пункта в июне, а во Франции — до 52,4 пункта с июньских 52,3 пункта.

Аналитики ожидали роста индексов до 50 пунктов для Германии и 52 пункта для Франции.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.