МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мосгорсуд 5 августа решит вопрос о продлении срока домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok американцу Майклу Калви, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Рассмотрение ходатайства следствия о продлении Калви меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 5 августа, на 10.30", — рассказал собеседник агентства.

В ходе одного из предыдущих заседаний защита Калви просила суд смягчить условия домашнего ареста — разрешить американцу ежедневные прогулки, так как он страдает от онкологического заболевания. До этого было известно лишь о том, что весной инвестор перенес операцию на бедре.

Следствие полагает, что Калви с партнером по бизнесу Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Никто из фигурантов этого дела вину не признает, сейчас они и их защитники знакомятся с материалами завершенного расследования.