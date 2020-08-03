МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян с начала 2020 года снизилось на 23,1 миллиарда долларов; больше всех потеряли Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 россиянина.

Богатство одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина с начала года упало на 1,56 миллиарда долларов, до 26,5 миллиарда долларов, но он остается богатейшим из россиян в списке BBI. Второе место в рейтинге занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал за январь-июль сократился на 5,34 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда.

На третьем месте находится основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье богатство сократилось на 2,77 миллиарда долларов, до 18,6 миллиарда долларов. С пятого на четвертое место перешел Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его капитал вырос на 1,91 миллиарда долларов и составил 18,6 миллиарда. Пятую строчку по итогам июля занимает основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал снизился на 2,1 миллиарда долларов, до 17,8 миллиарда долларов. При этом месяцем ранее он находился на шестом месте.

На шестую строчку с четвертой переместился совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его состояние с начала года упало на 5,18 миллиарда долларов и составило 17,1 миллиарда. На седьмом месте оказался Роман Абрамович (Evraz) — его состояние с начала года упало на 894 миллиона долларов, до 15,5 миллиарда. Восьмое место занял бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, чье богатство выросло на 76,3 миллиона долларов и составило 15,5 миллиарда долларов.

Девятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 14,4 миллиарда долларов, которое за январь-июль уменьшилось на 403 миллионов долларов. Замыкает топ-10 российских миллиардеров в рейтинге BBI основатель "Альфа-групп" Михаил Фридман с капиталом в 14 миллиардов долларов; с начала года оно выросло на 153 миллиона долларов.

Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке", а также "Сибуре", остается на одиннадцатом месте — он с начала года потерял 4,81 миллиарда долларов, и его состояние составляет 13,3 миллиарда долларов.