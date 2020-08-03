МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замминистра финансов Ирину Окладникову, руководившую департаментом бюджетной политики в отраслях экономики Минфина, соответствующее распоряжение опубликовано на официально портале правовой информации.

"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем министра финансов Российской Федерации", — сообщается в документе.

Окладникова в 2012-2016 годах работала в отделе промышленности гражданского назначения министерства финансов Российской Федерации. С 2016 по 2018 годы являлась замглавы департамента бюджетной политики в отраслях экономики министерства. Затем, в 2018 году была назначена исполняющим обязанности директора департамента, а потом и главой департамента.