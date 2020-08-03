МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщил Минфин.

Ниже приводится справочная информация о соглашениях об избежании двойного налогообложения РФ с другими странами.

Двойное налогообложение – это налогообложение, при котором один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах. Обычно доход какого-либо лица, полученный им в разных странах мира, облагается налогом в стране местопребывания этого лица. Кроме того, доходы такого лица могут облагаться налогом в других странах, в которых они возникают либо в форме процентов, либо в результате коммерческой деятельности. В результате появилось большое количество договоров (соглашений о двойном налогообложении), заключенных между различными странами с целью уберечь доходы своих резидентов от двойного налогообложения.

В соглашении об избежании двойного налогообложения указаны виды налогов, которые это соглашение регулирует, а также круг лиц, на которых распространяются нормы документа. Приводятся условия налогообложения, срок действия и порядок прекращения договора. Международные соглашения определяют правила разграничения прав каждого государства по налогообложению организаций и физических лиц. Но методы реализации этих положений (порядок уплаты налогов и способы привлечения к ответственности за нарушения) устанавливаются внутренним законодательством каждой страны.

В Российской Федерации налогами, рассматриваемыми в рамках международных соглашений, для физических лиц является НДФЛ (налог на доходы физических лиц), а для юридических лиц – налог на прибыль.

По данным Министерства финансов на январь 2019 года, Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения со следующими странами и территориями: Австралия (2004, здесь и далее указан год, с которого применяется подписанный договор), Австрия (2003), Азербайджан (1999), Албания (1998), Алжир (2009), Аргентина (2013), Армения (1999), Белоруссия (1998), Бельгия (2001), Болгария (1996), Ботсвана (2010), Бразилия (2018), Великобритания (1998), Венгрия (1998), Венесуэла (2010), Вьетнам (1997), Германия (1997), Греция (2008), Дания (1998), Египет (2001), Израиль (2001), Индия (1999), Индонезия (2003), Иран (2003), Ирландия (1996), Исландия (2004), Испания (2001), Италия (1999), Казахстан (1998), Канада (1998), Катар (2001), Кипр (2000), Киргизия (2001), Китай (2017), Специальный административный район Гонконг КНР (2017), КНДР (2001), Республика Корея (1996), Куба (2011), Кувейт (2004), Латвия (2013), Ливан (2001), Литва (2006), Люксембург (1998), Республика Северная Македония (2001), Малайзия (1989), Мали (2000), Мальта (2015), Марокко (2000), Мексика (2009), Молдавия (1998), Монголия (1998), Намибия (2001), Нидерланды (1999), Новая Зеландия (2004), Норвегия (2003), Объединенные Арабские Эмираты (2014), Польша (1994), Португалия (2003), Румыния (1996), Саудовская Аравия (2011), Сербия, Черногория (1998, договор был подписан с Союзной Республики Югославия), Сингапур (2010), Сирия (2004), Словакия (1998), Словения (1998), США (1994), Таджикистан (2004), Таиланд (2010), Туркмения (2000), Турция (2000), Узбекистан (1996), Украина (2000), Филиппины (1998), Финляндия (2003), Франция (2000), Хорватия (1998), Чехия (1998), Чили (2013), Швейцария (1998), Швеция (1996), Шри-Ланка (2003), Эквадор (2019), ЮАР (2001), Япония (2019).

25 марта 2020 года президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами страны по дивидендам. Путин предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Предложение потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.

26 марта Минфин РФ сообщил, что налог на вывод из России дивидендов и процентных доходов будет повышен только для транзитных юрисдикций, таких как Кипр, и начнет взиматься в 2021 году, причем мера не коснется выплат по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также займам иностранных банков.

1 апреля правительству Кипра было отправлено письмо об изменении соглашения об избежании двойного налогообложения. 25 июня начались переговоры по изменениям в соглашение.

3 августа Минфин РФ сообщил, что Россия разрывает соглашение о двойном налогообложении с Кипром, поскольку партнеры пытались размыть эффект для российского бюджета от повышения налога на вывод дивидендов.