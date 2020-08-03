МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) решил предоставить Таджикистану кредит в объеме 50 миллионов долларов на 20 лет в связи с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте ЕФСР.

"Советом Евразийского фонда стабилизации и развития принято решение о предоставлении финансового кредита Республике Таджикистан из средств ЕФСР в объеме 50 млн. долларов США. Средства выделяются на реализацию программы правительства и Национального банка Республики Таджикистан для противодействия влиянию распространения COVID-19 на экономический, финансовый и социальный секторы республики. Условия кредита: срок кредита – до 20 лет, льготный период – до 10 лет, ставка – под 1% годовых", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввиду активного распространения коронавируса, в государствах-участниках фонда наблюдается повышенная нагрузка на системы здравоохранения.

"В этой связи советом фонда было принято решение о проведении внеочередного конкурсного отбора проектов в области здравоохранения в целях повышения возможностей оперативного реагирования на вспышку СOVID-19 для финансирования из средств грантов ЕФСР. Гранты будут представлены государствам-участникам фонда с уровнем валового национального дохода на душу населения ниже 4300 долл. США (по данным за 2018 год)", — добавляется в сообщении.

В соответствии с этим критерием на получение советующих грантов могут претендовать Киргизия, Таджикистан и Армения.

Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда – это взносы Российской Федерации в размере почти 90%. Основным заемщиком средств ЕФСР является Белоруссия.

"В данном случае фондом выделяются средства для экономической и социальной поддержки Республики Таджикистан в условиях распространения коронавирусной инфекции. Средства будут направлены на поддержку населения, занятости и обеспечение стабильности финансового сектора. Фонд предоставляет весьма льготные условия для наших партнеров. Таджикистан получил кредит на 20 лет под 1% годовых", — прокомментировал журналистам министр финансов РФ, председатель совета Евразийского фонда стабилизации и развития Антон Силуанов.