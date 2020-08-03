МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 53,6%.

Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в июле поднялся до 44,3% с июньского уровня в 42,1%. Эксперты ожидали роста до 48,3%.

ISM основана в 1915 году, это крупнейшая в мире ассоциация специалистов, занятых в сфере поставок. Её члены — свыше 40 тысяч менеджеров.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.



