МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Экономическая активность в РФ во втором полугодии будет восстанавливаться быстрее прежних ожиданий благодаря бюджетной и денежно-кредитной политике, говорится в докладе Банка России о ДКП.

"Стимулирующие меры со стороны бюджетной политики значительно расширились после апрельского заседания совета директоров. С учетом этого, а также реализованного Банком России смягчения денежно-кредитной политики ожидается более быстрое восстановление экономической активности в третьем-четвертом кварталах, и по итогам 2020 года снижение ВВП прогнозируется в диапазоне 4,5–5,5%", — говорится в материалах регулятора.

Банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец года с 2,2-2,8 триллиона рублей до 1,4-2 триллиона рублей, говорится в докладе.

ЦБ напоминает, что за апрель-июнь профицит ликвидности в банковском секторе снизился, при этом основным фактором оттока средств оставался рост объема наличных денег в обращении – в условиях введения ограничительных мер и физические лица, и предприятия предъявили повышенный спрос на наличные деньги. До конца года наличные деньги будут постепенно возвращаться на банковские счета, однако этот процесс может происходить медленнее, чем ожидалось ранее, говорится в докладе.

"В связи с этим, а также с учетом планируемых Банком России в четвертом квартале 2020 года продаж иностранной валюты в дополнение к стандартным операциям в рамках бюджетного правила прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с 2,2 – 2,8 до 1,4 – 2 триллиона рублей", — указал регулятор.

При этом падение спроса будет влиять на инфляцию в РФ в 2020 году и первой половине 2021 года.

"В июне и июле совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 100 и 25 базисных пунктов соответственно, с 5,50 до 4,25% годовых. Динамика инфляции в 2020 году и первой половине 2021 года будет во многом находиться под влиянием существенного падения внутреннего и внешнего спроса, которое произошло во втором квартале и оказалось глубже, чем Банк России ожидал в апреле. Это связано с более продолжительным действием ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в России и в мире", — сказано в документе.

По данным регулятора, влияние краткосрочных проинфляционных факторов на инфляцию и инфляционные ожидания было временным. В мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились после роста в марте-апреле.

В этих условиях существует риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году, считают в Банке России. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.