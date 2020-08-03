ВАШИНГТОН, 3 авг /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом следом за подъемом на азиатских и европейских рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23:00 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,9%, до 26664,93 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,47%, до 10902,8 пункта, что стало очередным историческим максимумом, а индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,72%, до 3294,62 пункта.

Ранее ростом, достигавшим 2,6%, закрылись биржи АТР, также в уверенном плюсе находились и рынки Европы.

Поддержку индексам оказывают и корпоративные новости. Ранее в понедельник американская компания Microsoft сообщила, что в ближайшие недели начнет переговоры с китайской ByteDance о покупке TikTok. Акции компании по итогам торгов подорожали с 211,53 доллара до 216,55 доллара.

Кроме того, в понедельник стало известно, что индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июле вырос до 54,2% со значения июня в 52,6%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора только до 53,6%. Кроме того, индекс занятости в промышленности страны в июле поднялся до 44,3% с июньского уровня в 42,1%. Эксперты ожидали роста до 48,3%.

Индекс деловой активности в промышленности рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров. Показатель ниже отметки в 50% говорит о спаде деловой активности в производственном секторе, выше — о ее росте.