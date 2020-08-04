БУЭНОС-АЙРЕС, 4 авг /ПРАЙМ/. Эквадор, экономика которого переживает экономический кризис, договорился о реструктуризации внешнего долга с почти 100% кредиторов, сообщил президент страны Ленин Морено.

"Более 97% держателей облигаций поддержали пересмотр нашего внешнего долга. У нас будут ресурсы для обслуживания наиболее уязвимых слоев населения и активизации (экономики) страны. Мир снова доверяет Эквадору!" — написал он в Twitter.

Переговоры по реструктуризации долга, который достигает 17,3 миллиарда долларов, начались в июне. В начале июля власти сообщили о достижении договоренностей с крупнейшими кредиторами.

Как пояснил президент, речь идет о сокращении долга на 1,5 миллиарда долларов, снижении процентной ставки с 9,3 до 5,2%, продлении периода выплат еще на 12 лет и получении пятилетнего льготного периода по выплате тела долга и двухлетнего для выплаты процентов.

В мае власти Эквадора были вынуждены пойти на жесткое сокращение государственных расходов из-за кризиса на фоне пандемии COVID-19. Они будут сокращены на 4 миллиарда долларов, в том числе зарплаты в госсекторе на 980 миллионов. Будут ликвидированы семь госкомпаний, закрыты пять посольств и шесть консульств.