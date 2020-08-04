МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Почти 70% желающих вступить в брак россиян на фоне пандемии коронавируса приняли решение полностью или частично отложить эту церемонию, показало исследование Райффайзенбанка. Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики кредитной организации провели собеседования в июле 2020 года. В нем приняли участие более 10 тысяч человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Красноярска, Ростова-на-Дону, Самары, Ярославля, Уфы, Челябинска, других городов-милионников и городов с населением менее миллиона человек.

"Почти 70% пар, опрошенных Райффайзенбанком, частично или полностью отложили свадебное торжество этой весной. 35% отменили свадьбу полностью, а 33% — только некоторые ее элементы. Остальных не коснулись ограничения, связанные с распространением коронавируса, и они смогли отпраздновать бракосочетание, как и планировали", — показало исследование.

В этом году многим россиянам пришлось отложить свадьбу или праздновать ее онлайн, без родных и друзей. Однако это помогло им сэкономить и потратить деньги на другие цели. В итоге каждая четвертая свадьба обошлась молодоженам меньше чем в 100 тысяч рублей. Большинство копят на свадьбу целевым образом, а кредиты используют значительно реже.

"Почти половина опрошенных в результате сэкономила на свадьбе, чуть более 51% экономии не почувствовали. Большинству удалось сэкономить более 50 тысяч рублей. При этом доходы почти 80% опрошенных не превышают 60 тысяч рублей в месяц. У 74% есть сбережения, а кредитами пользуются только 63% респондентов", — подсчитали аналитики.