МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Российские системно значимые банки во втором квартале текущего года нарастили в годовом выражении доходы от переводов денежных средств физлиц на 36,1% — до 22,4 миллиарда рублей, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ЦБ. Эксперты объясняют такую динамику пандемией и ростом популярности брокерских счетов у россиян.

Доходы банков от осуществления переводов средств по счетам по поручению россиян и нерезидентов выросли на 47,4% — до 20,6 миллиарда рублей, а вот доходы от переводов без открытия банковских счетов, наоборот, снизились на 26,7% — до 1,8 миллиарда рублей. По мнению Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), главным фактором падения последних стало общее снижение трансграничных переводов наличными из-за эпидемиологических ограничений.

При этом как раз введенные в период пандемии ограничения вынудили россиян проводить преимущественно безналичные расчеты, в том числе переводы, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. Другой причиной роста данных доходов могли стать изменения некоторыми кредитными организациями системы тарификации переводов между физлицами, добавляет она. В АЭД еще также указали на такую причину, как рост популярности брокерских счетов у россиян и необходимость их пополнения со счетов в разных кредитных организациях.

Больше всех заработал Сбербанк — его доходы от комиссий за переводы физлиц выросли на 39,2%, до 18,3 миллиарда рублей. При этом самые высокие темпы роста показал Росбанк, сумевший во втором квартале заработать по данной статье вдвое больше — 35,2 миллиона рублей. Доходы ВТБ от комиссий за переводы физлиц выросли на 26,5%, до 1,7 миллиарда рублей, Газпромбанка — на 23,6%, до 348,2 миллиона рублей, Россельхозбанка — на 38,2%, до 160,3 миллиона рублей, Альфа-банка — на 41,8%, до 158,4 миллиона рублей.

Однако не все системно значимые банки смогли воспользоваться преимуществами пандемии — четыре организации показали сокращение комиссионных доходов за переводы физлиц. У банка "Открытие" они сократились вдвое — до 84,8 миллиона рублей. Там объяснили такую динамику сокращением количества операций по платежам и переводам в отделениях, значительная часть которых была закрыта в условиях пандемии, а также предоставлением бесплатного лимита на переводы по номеру карты всем клиентам.

Московский кредитный банк объяснил сокращение данной статьи доходов в 1,4 раза — до 64,5 миллиона рублей нулевым тарифом на переводы в Системе быстрых платежей и в рамках собственных программ. Райффайзенбанк, чьи доходы уменьшились на 16% — до 113,9 миллиона рублей, снижал или временно отменял комиссии по премиальным пакетам обслуживания, а также увеличил лимит бесплатных переводов через СБП. "Юникредит банк" заработал во втором квартале на комиссиях от переводов физлиц 17,6 миллиона рублей, что на 18% меньше показателя годом ранее.

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для ОПК, не раскрывает данную статью доходов.