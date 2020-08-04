МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Минфин РФ предложил выделить в 2023 году Центральной избирательной комиссии около 22 миллиардов рублей на подготовку к выборам президента, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, в 2023 году финансирование ЦИК по сравнению с ранее запланированным может возрасти в 5,5 раза — с 4,3 миллиарда рублей до 23,9 миллиарда. Чуть более 22 миллиардов из них планируется направить на подготовку к выборам президента РФ. При этом, согласно документу, ранее средства на такую статью расходов не закладывались.

"Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" обусловлено… увеличением бюджетных ассигнований в связи с подготовкой и проведением выборов президента Российской Федерации в 2024 году, в 2023 году на 22 007 934,9 тысячи рублей", — говорится в документе.

В то же время финансирование ЦИК в ближайшие два года предлагается сократить: в 2021 году — на 8,9%, или 1,4 миллиарда рублей, до 14,4 миллиарда (около 12,6 миллиарда из них должны пойти на проведение выборов в Госдуму), в 2022 году — на 7,3%, или 314 миллионов, до 3,99 миллиарда рублей.

Следующие президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года.