МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. "Почта России" инвестирует 1,4 миллиарда рублей в расширение собственной сети почтаматов, компания планирует начать их установку до конца 2020 года, говорится в сообщении почтового оператора.

Компания в 2019 году развернула сеть из тысячи партнерских пунктов выдачи заказов и тысячи почтаматов. "Сейчас же собственная сеть почтаматов "Почты" составит 5 тысяч единиц, приобретенных по лизинговой схеме. На это "Почта России" готова потратить 1,4 миллиарда рублей. Компания планирует начать установку почтаматов до конца 2020 года", — уточняется в сообщении.

Отмечается, что это один из важнейших инвестиционных проектов компании, целью которого являются повышение качества клиентского сервиса, расширение покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижение очередей в отделениях почтовой связи и влияние на финансовые результаты.

"Как с точки зрения сервиса, так и выбора мест расположения почтаматов мы исходили из того, чтобы обеспечить наилучший клиентский опыт. Цель "Почты России" – быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и выбором №1 для наших клиентов", – прокомментировал гендиректор "Почты России" Максим Акимов.

"Почта России" — федеральный почтовый оператор РФ. С 1 октября 2019 года компания была преобразована в акционерное общество, которое стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ.