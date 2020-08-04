МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил увеличить в 2021 году расходы на деятельность президента и его администрации, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности". Минфин хочет заложить 22 млрд рублей на подготовку к выборам президента

Согласно документу, финансирование в 2021 году может вырасти на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда. В 2022 году расходы предлагается сократить на 191 миллион рублей, до 14,4 миллиарда, а в 2023 году снова увеличить — на 219 миллионов, до 14,8 миллиарда рублей.

В то же время по статье расходов "Обеспечение деятельности заместителя председателя Совета Безопасности Российской Федерации и государственных служащих администрации президента Российской Федерации" в 2021 году планируется рост на 1,13 миллиарда, до 25,9 миллиарда, в 2022 и 2023 годах — по 1,16 миллиарда, до 26,4 миллиарда.

При этом планируется сократить финансирование деятельности председателя кабмина, его заместителей и аппарата правительства в ближайшие три года. Так, в 2021 году расходы могут сократиться на 191 миллион, до 7,28 миллиарда рублей, в 2022 году — на 374 миллиона, до 7,3 миллиарда, в 2023 году — на 131 миллион, до 7,6 миллиарда.