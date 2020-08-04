МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира, снизившаяся в связи с пандемией коронавируса на 15% в период с декабря 2019 по март 2020 года, во втором квартале практически отыграла падение, говорится в исследовании PwC "Топ-100 крупнейших по рыночной капитализации компаний мира (выпуск за июнь 2020 года)", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В июне консалтинговая компания анализировала 100 ведущих компаний мира по уровню рыночной капитализации. Так, в период с марта по декабрь 2019 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира увеличилась на 20% и составила 25,4 триллиона долларов. Однако впоследствии, в период с декабря 2019 по март 2020 года, она упала на 15% в связи с развитием пандемии — до 21,5 триллиона долларов.

"После снижения на 15% (3,9 миллиарда долларов) за период с декабря 2019 года по март 2020 года рыночная капитализация 100 ведущих компаний мира в июне 2020 года только на 1% (335 миллиарда долларов) отставала от показателя декабря 2019 года", — говорится в новом исследовании PwC. Во втором квартале их капитализация выросла на 3,57 триллиона долларов и достигла 25,04 триллиона в конце июня. Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки

По состоянию на июнь 87 из 100 ведущих компаний мира продемонстрировали рост рыночной капитализации в период с марта по июнь по сравнению с десятью, которые показали рост в период с января по март 2020 года. Компании из США, Китая, входящие в топ-100, в период с марта по июнь 2020 года вернули позиции, утраченные в первом квартале, тогда как компании из Европы и других стран мира не смогли восстановиться, отмечается в исследовании.

Доля технологических компаний в общем увеличении рыночной капитализации американских компаний за период с марта по июнь 2020 года составила 21%. Результаты, достигнутые в Китае с декабря 2019 года, были обусловлены быстрыми темпами восстановления бизнеса от последствий COVID-19 и наличием хорошо развитого сегмента высоких технологий и электронной коммерции.

"В условиях значительной нестабильности на финансовых рынках крупнейшие мировые компании, благодаря в частности концентрации технологических компаний в списке, обеспечили инвесторам относительную безопасность. Неблагоприятные рыночные условия сложились для всех компаний, но видение рынка в отношении адаптивности тех или иных компаний к внешним шокам отразилось в четких различиях между разными регионами и секторами", — приводит PwC слова партнера, руководителя практики по рынкам капитала, PwC в России и СНГ Рустема Терегулова.