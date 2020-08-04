МИНСК, 4 авг — ПРАЙМ. Белоруссия из-за "нефтяных разборок" с Москвой потеряла 1,5 миллиарда рублей бюджетных поступлений (свыеш $600 млн), заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко.

"Мы в этой непростой ситуации не закрыли предприятия в отличие от всего мира, направили из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей тем, кто особенно нуждался в поддержке государства. И это в этих условиях, когда от нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил полтора миллиарда рублей", — отметил в своем послании народу и парламенту президент Белоруссии.

Он добавил, что Минск реализует стратегию по минимизации к 2025 году зависимости в экономике от одной-двух стран.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставят нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 миллиарда долларов экономического роста за пять лет — а это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей. Мы сделали выводы и уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным", — пояснил Лукашенко.

Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ. В мае глава белорусского МИД заявил, что республика начинает закупку нефти из США, что стало возможным по итогам визита в Минск 1 февраля госсекретаря США Майка Помпео и его встречи с Лукашенко. Первый танкер для Белоруссии с 77 тысячами тонн американской нефти сорта Bakken прибыл в порт литовской Клайпеды 5 июня.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии намечены на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.