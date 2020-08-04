МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Заместителем главы Минкомсвязи РФ назначен Дмитрий Огуряев, ранее возглавлявший различные направления розничного бизнеса в Сбербанке; соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале нормативных актов.

"Назначить Огуряева Дмитрия Александровича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", — говорится в документе.

Как пояснили РИА Новости в Минкомсвязи, на посту заместителя министра Огуряев будет курировать развитие отраслевой информатизации и отвечать за запуск, общую методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале Госуслуг). Также в его обязанности войдет проектирование государственных сервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества, добавили в министерстве.

Огуряев родился 25 августа 1976 года в городе Королеве Московской области. В 1998 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. В 2002 году окончил аспирантуру Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (направление "Математические методы в экономике").

C 1998 по 2004 год работал на разных должностях в инвестиционных компаниях, специализируясь на рынке ценных бумаг. С 2004 по 2006 год работал в розничном департаменте "Ситибанка". В 2006 году получил степень MBA в Американском институте бизнеса и экономики. С 2006 года по 2011 год занимал руководящие позиции розничных направлений "Райффайзенбанка". С 2011 года по 2020 год возглавлял различные направления розничного бизнеса в Сбербанке.

В качестве эксперта участвовал в разработке ряда государственных реформ, был отмечен благодарностью президента РФ. В 2018 году стал победителем конкурса "Лидеры России".