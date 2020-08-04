МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Траты россиян в июле не смогли выйти на уровень прошлого года, сократившись в годовом выражении на 0,7%, однако без господдержки они упали бы еще больше — на 6%, говорится в исследовании Сбербанка.

"С 27 июля по 2 августа изменение расходов россиян на товары и услуги составило –0,9% год к году. По итогам всего июля зафиксировано падение в 0,7% год к году, что связано главным образом с негативной динамикой последней недели. По нашим оценкам, в отсутствие государственной поддержки населения, сокращение трат в прошлом месяце достигло бы 6% год к году", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что потребительская активность в конце месяца также сократилась. "Индекс потребительской активности составил 73 пункта при среднем значении за июль в 76,5. В сопоставимом периоде 2019 года значение показателя достигало 82 пункта. Таким образом, появляется все больше свидетельств того, что органическое восстановление расходов домохозяйств в июле завершилось", — указали эксперты.

Основной вклад в ухудшение на последней неделе июля внесли расходы на непродовольственные товары — темпы прироста по этой группе составили 5,2% к прошлому году против 10,1% неделей ранее. Динамика замедлилась практически во всех крупных категориях, добавляют аналитики.

В то же время траты на продовольствие на прошлой неделе выросли на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы на услуги снизились на 17,7%.