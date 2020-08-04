МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-мая 2020 года выросло на 2,83% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 104,31 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.

В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 86,38 тонны против 80,89 тонны в январе-мае 2019 года (рост на 6,66%), попутного — снижено на 7,62% — до 6,79 тонны против 7,35 тонны, вторичного составило – 11,14 тонны против 13,10 тонны (увеличение на 14,96%).

Производство серебра в России январе-мае 2020 года снижено на 7,39% — до 355,3 тонны (годом ранее – 383,64 тонны), в том числе добычного – составило 169,10 тонны против 175,39 тонны (снижение на 3,59%), попутного – 135,2 тонны против 130,67 тонны (рост на 3,47%), вторичного – 51,0 тонна против 77,58 тонны (падение на 34,26%).

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, в России в 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра. В 2018 году — 314,4 тонны (+2,45%) золота и 1119,95 тонны (+7,24%) серебра.

В 2019 — 343,54 тонны (+9,3%) золота и 996,2 тонны (-11,05%) серебра.