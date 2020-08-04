МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совет директоров российской автомобилестроительной группы Sollers ("Соллерс") рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год, сообщила компания.

"Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:.. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2019 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении во вторник.