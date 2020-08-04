МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу германского промышленного концерна Siemens AG до негативного со стабильного, говорится в релизе агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг эмитента компании был сохранен на уровне "A+", краткосрочный — на отметке "A-1+".

"Немецкая Siemens AG объявила о приобретении за 16,4 миллиарда долларов… Varian Medical Systems (VMS)…. После закрытия сделки мы ожидаем, что показатели кредитоспособности Siemens AG останутся ниже нашего порогового уровня соотношения средств от операций (FFO) к долгу в 45% в 2021 финансовом году (завершается 30 сентября 2020 года), после чего последует восстановление до более чем 50% в финансовом 2022 году", — говорится в сообщении.

Негативный прогноз отражает ограниченный запас по кредитным показателям для текущего рейтинга в следующие два года, учитывая сделку по покупке VMS, ухудшение показателей кредитоспособности после отделения Siemens Energy и ожидаемую мировую рецессию в 2020 году, отмечают аналитики агентства.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.