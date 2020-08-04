МОСКВА, 4 авг /ПРАЙМ/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование вокруг ситуации с кредитом властей страны для Eastman Kodak Co. на сумму в 765 миллионов долларов, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

"Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует обстоятельства вокруг объявления Eastman Kodak Co. о правительственном кредите в 765 миллионов долларов для производства лекарств на ее американских заводах", — сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

Президент США Дональд Трамп заявил в ночь на 29 июля, что власти страны заключили контракт с Kodak на сумму в 765 миллионов долларов для создания фармацевтического производства Kodak Pharmaceuticals, которое будет производить около четверти компонентов аналогов фирменных лекарств.

Расследование регулятора находится на ранней стадии, и за ним может и не последовать каких-либо обвинений против компании или отдельных лиц, заявили источники. Среди изучаемых SEC вопросов источники отмечают ситуацию вокруг того, как Kodak контролировала раскрытие информации о кредите, сведения о котором начали появляться 27 июля, что привело к удорожанию акций компании на 25% в тот день, пишет издание.

Ранее газета сообщала, что Kodak поделилась информацией о соглашении со СМИ до официального объявления, некоторые из них потом опубликовали эту информацию, но затем удалили по просьбе компании. Представитель Kodak заявил, что компания не осведомлена о расследовании SEC и готова сотрудничать, представитель регулятора отказался давать комментарии газете.

Бумаги Eastman Kodak 27 июля подорожали на 25%, а в следующие два дня акции выросли в цене еще почти в 13 раз, до 33,2 доллара за акцию, в моменте стоимость поднималась до максимальной отметки в 60 долларов, при этом по итогам торгов 24 июля цена бумаг составляла только 2,1 доллара. Начиная с 30 июля акции дешевеют на 10-30% в день, и теперь их цена опустилась до 13,7 доллара.