МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Минфин РФ предложил в 2021-2023 годах уменьшить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, траты на Госдуму в 2021 году могут сократить к запланированным ранее на 2,9%, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году — на 4,5%, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году — на 2%, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.

Расходы на Совет Федерации в следующие три года также предлагается уменьшить: в 2021 году — на 3%, или 217 миллионов рублей, в 2022 году — на 4,6%, или 338 миллионов, в 2023 году — на 2,4%, или 178 миллионов рублей. В итоге финансирование может составить около 7 миллиардов рублей ежегодно.

Кроме того, планируется сократить траты на Счетную палату: в 2021 году — на 2,5%, или 124,6 миллиона рублей, до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году — на 4,8%, или 244 миллиона, до 4,83 миллиарда, в 2023 году — на 2,9%, или 149,3 миллиона, до 4,92 миллиарда рублей.