МОСКВА, 5 авг /ПРАЙМ/. Большинство российских банков, предлагающих льготную ипотеку по ставке ниже 6,5%, не намерены ее повышать, несмотря на уменьшение размера госсубсидии из-за снижения ключевой ставки, показал опрос РИА Новости. Единственным, кто пошел против тренда, стал Московский кредитный банк — он поднял ставку до 5,95%.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена по поручению президента России Владимира Путина и заработала в конце апреля. Получить кредит на покупку жилья в новостройках по льготной ставке в 6,5% можно до 1 ноября, ставка действует в течение всего срока кредита — до 30 лет. При этом ряд банков стал предлагать ставки в рамках этой программы ниже 6,5%.

По условиям госпрограммы, все, что выше 6,5%, банкам возмещается по утвержденной кабмином формуле. Как пояснили первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский и зампредседателя правления банка "Возрождение" Наталья Шабунина, недавнее снижение ключевой ставки Банка России до 4,25% отразилось на сумме субсидии, получаемой кредитными организациями в рамках этой госпрограммы. "В итоге льготные кредиты остались интересны для заемщиков, в то время как для банков субсидия сократилась в два раза", — заявила Шабунина.

ОДИН БАНК СДАЛСЯ

МКБ, который предлагал такую жилищную ссуду по ставке от 5,75%, повысил ее до 5,95%. "После снижения ключевой ставки Банка России, снизился и размер государственной субсидии в рамках ипотечного кредитования. МКБ … был вынужден незначительно скорректировать свое предложение по ипотечным ставкам", — пояснил начальник управления ипотечного кредитования банка Игорь Селезнев.

Старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева считает, что банки могут постепенно повышать ставки льготной ипотеки в связи с ростом числа заявок от населения на льготную ипотеку, ее окончанием 1 ноября и неопределенностью вокруг ее продления.

"Между тем, при сложившемся дефиците качественной базы для размещения свободных средств банки будут продолжать конкурировать за качественного заемщика в сегменте обеспеченного долгосрочного кредитования, повышая ставки таким образом, чтобы оставаться привлекательными для заемщика, в том числе с целью рефинансирования кредитов, взятых в других банках, обеспечив себе пул лояльных клиентов в будущем", — добавила эксперт.

НЕ ПОВЫШАЛИ И НЕ ПЛАНИРУЮТ

Но при этом большинство опрошенных банков заверили РИА Новости, что не планируют повышать свои ставки, которые ниже установленной 6,5%. "Ставка по льготной ипотеке в ПСБ составляет 5,85%, банк не повышал и не планирует повышать ее", — заявила руководитель центра разработки ипотечных продуктов банка Марина Заботина.

Такие же намерения у банков "Возрождение" (ставка от 5,5%) "и Открытие" (5,99%). В Газпромбанке (6,1%) и Россельхозбанке (5,9%) заявили, что в ближайшее время не собираются повышать ставки. Совкомбанк (от 6,49%) заявил, что повышение ставки "на данный момент" не планируется.

Сбербанк, у которого ставка от 6,1% годовых при использовании сервиса электронной регистрации, заявил что не корректировал условия, но планами не поделился.