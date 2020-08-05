МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ предлагает сократить объем финансирования госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей, следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, в 2021 году расходы на госпрограмму могут уменьшить к запланированным на 2,2%, или на 2,3 миллиарда, до 102 миллиардов рублей, в 2022 году — на 9,9%, или 13,5 миллиарда, до 122,5 миллиарда рублей. При этом наиболее значительные сокращения предполагаются в 2023 году — на 38%, или 51,7 миллиарда, до 84,2 миллиарда рублей.

Эти предложения совпали по времени с подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея российской атомной отрасли, который будет отмечаться в конце августа.

Госпрограмма "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" рассчитана на 2012-2027 годы. Ответственный исполнитель — "Росатом". Текущий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы составляет 1,65 триллиона рублей.

Задачами госпрограммы являются сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов; эффективное развитие атомной электрогенерации; инновационное развитие гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий; создание и развитие передовой атомной научной и технологической инфраструктур.

Помимо этого, к задачам программы относятся сохранение и укрепление отечественной экспериментальной и инфраструктурной базы термоядерных исследований; выполнение гособязательств по обращению с федеральными радиоактивными отходами и обеспечению безопасного состояния ядерно- и радиационно-опасных объектов; создание объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, перевод объектов ядерного наследия в ядерно- и радиационно-безопасное состояние; расширение международной интеграции в области использования атомной энергии.

Также Минфином предлагается в ближайшие три года снизить траты на госпрограмму "Развитие энергетики": в 2021 году — на 8,4%, или 1,2 миллиарда рублей, до 12,86 миллиарда рублей, в 2022 году — на 9,2%, или 1,26 миллиарда, до 12,3 миллиарда, в 2023 году — на 8,8%, или 1,2 миллиарда, до 12,4 миллиарда рублей.