МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на безвизовый въезд в страну иностранцев для краткосрочных командировок.
Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина России.
"Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", — отмечается в пояснительной записке к документу Мишустина.
https://1prime.ru/state_regulation/20200805/831871385.html