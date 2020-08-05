МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое снимает ограничения на безвизовый въезд в страну иностранцев для краткосрочных командировок. Сняты ограничения на въезд в Калининград на поезде россиян из других городов

Распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина России.

"Разрешается безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок. Речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках", — отмечается в пояснительной записке к документу Мишустина.