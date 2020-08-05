Сняты ограничения на въезд в Калининград на поезде россиян из других городов
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении пассажирского железнодорожного сообщения между Калининградом и другими городами для всех граждан России, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Железнодорожное сообщение на этом направлении приостановили с 6 апреля из-за угрозы распространения коронавируса. С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Санкт-Петербурга, но пользоваться ими могли только те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области, отмечает кабмин. Теперь это ограничение снято.
https://1prime.ru/state_regulation/20200805/831871405.html