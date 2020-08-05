МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Проект, вносящий изменения в закон о персональных данных в РФ, будет доработан, в частности, в него предлагается внести методы очистки информации и запрет на ее деобезличивание, чтобы исключить возможность определения принадлежности данных конкретному человеку, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора, директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов.

Соответствующие поправки планируется внести ко второму чтению в Госдуме правительственного проекта об обезличивании персональных данных.

В конце июля правительство России внесло в Госдуму законопроект о порядке обезличивания персональных данных. Требования и методы обезличивания таких данных утвердит Роскомнадзор. Проектом предусматривается возможность предоставления согласия на обработку персональных данных в письменной форме одновременно на несколько целей, а также нескольким лицам. Для защиты прав граждан при уничтожении персональных данных проектом предусмотрена обязанность использовать средства защиты информации, в составе которых есть функция уничтожения информации.

Законопроект был изначально подготовлен на площадке АНО, а затем был доработан Минкомсвязи в рамках межведомственного согласования и внесен в Госдуму. Однако входящие в рабочую группу АНО эксперты и представители бизнеса не согласились с измененным документом. В результате 21 июля на заседании рабочей группы было решено доработать законопроект ко второму чтению в Думе, в частности, прописать в нем методы "очистки" данных и запрет на деобезличивание данных, сообщил Тер-Степанов.

"В рамках рабочей группы принято решение дополнительно проработать законопроект ко второму чтению в Госдуме, чтобы достичь всех заложенных в нацпрограмму "Цифровая экономика" целей. Проработаны будут вопросы оборота обезличенных данных, запрета на деобезличивание и ответственности за его нарушение. Будут предложены такие механизмы, которые в безусловном порядке обеспечат соблюдение прав граждан на защиту их персональных данных на всех этапах их обработки", — сказал он.

"Какие конкретно формулировки будут предложены в законопроект ко второму чтению, планируется определить с участием центра компетенций, Минкомсвязи, ДИТ Москвы и Администрации президента", — добавил он.