МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июле вырос до 54,9 пункта с 48,5 пункта в июне, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Организация отмечает, что июльское значение стало максимальным с июня 2018 года. Кроме того, показатель стабильно находится выше 50 пунктов с февраля текущего года. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали увеличение показателя до 54,8 пункта, как показала предварительная оценка.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в июле, по окончательной оценке, составил 54,7 пункта против 48,3 пункта в июне. Ожидалось значение показателя на уровне предварительной оценки в 55,1 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в июле, по окончательной оценке, составил 55,3 пункта против уровня июня в 47 пунктов. Это максимальное значение показателя с августа 2018 года. Однако аналитики ждали его на уровне предварительной оценки в 55,5 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 55,6 пункта с 47,3 пункта в июне.

Композитный индекс деловой активности во Франции в июле, по окончательной оценке, вырос до максимума почти за 2,5 года в 57,3 пункта с уровня июня в 51,7 пункта. PMI страны в сфере услуг составил 57,3 пункта против 50,7 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали значение показателей на уровне предварительной оценки в 57,6 и 57,8 пунктов соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.