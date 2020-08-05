МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Врачи в 2020 году возглавили рейтинг опасных профессий, обогнав шахтеров, пожарных и военнослужащих, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных открытого опроса тысячи россиян из 296 населенных пунктов с 30 июля по 3 августа.

"По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня — каждый пятый", — говорится в исследовании.

Самой опасной в настоящее время профессию врача посчитали 20% россиян. 10% уверены в том, что больше всех рискуют на работе шахтеры. По мнению 8% респондентов, самую опасную работу выполняют пожарные. Деятельность военнослужащих и спасателей МЧС считают сопряженной с высоким риском по 6% россиян.

Кроме того, по 4% голосов набрали такие профессии как водитель, сотрудник правоохранительных органов и политический деятель. 2% респондентов назвали одной из самых рискованных профессию летчика. По 1% голосов в рейтинге опасных профессий набрали журналист, преподаватель и сапер.

"В настоящее время медработники в первом списке в связи с пандемией. Профессия врача — это уже подвиг", — приводятся в исследовании слова россиян.