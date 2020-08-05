МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 5,7% по сравнению с маем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики полагали, что в июне показатель вырос в месячном выражении на 5,9%. Показатель мая был пересмотрен в сторону повышения — до роста на 20,3% с роста на 17,8%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в отчетном месяце вырос на 1,3%, хотя аналитики ждали снижения на 0,5%.

В Евросоюзе розничные продажи в июне выросли на 18,3% по сравнению с маем, а в годовом исчислении — на 1,3%. Евростат отмечает, что объем розничных продаж в еврозоне и ЕС вернулся к уровню февраля 2020 года.

Наибольшее снижение продаж в годовом выражении в июне зафиксировано в Болгарии (-18,1%), на Мальте (-8,4%) и в Люксембурге (-7,7%). Самый сильный рост отмечен в Ирландии (+10,2%), Эстонии (+6,6%) и Дании (+6,5%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июне вырос на 1,2%, а в ЕС — на 0,7%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне на 3,9%, в Евросоюзе — на 4,2%.