МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем продажи валюты по бюджетному правилу в период с 7 августа по 4 сентября 2020 года составит 64,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,1 миллиарда рублей, сообщил Минфин РФ.

В период с 8 июля по 6 августа объем продажи валюты по бюджетному правилу предполагался на уровне 125,6 миллиарда рублей, по 5,7 миллиарда рублей в день. Таким образом, продажи валюты должны сократиться почти вдвое.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2020 года в размере 27,5 млрд руб. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2020 года составило — 92,5 млрд руб", — говорится в сообщении.

Таким образом, совокупный объем продажи иностранной валюты по бюджетному правилу составит 64,9 миллиарда рублей. "Операции будут проводиться в период с 7 августа 2020 года по 4 сентября 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 3,1 млрд руб", — сообщает министерство.

Минфин РФ по бюджетному правилу покупает валюту на дополнительные доходы, поступающие в бюджет при высокой цене нефти, направляя эти средства на счета в Банке России для последующего перечисления в ФНБ. В случаях, когда цена нефти оказывается ниже установленного правилом уровня (в 2020 году это 42,4 доллара за баррель), валюта, напротив, продается, а полученные средства идут на финансирование дефицита бюджета. Операции на рынке в интересах Минфина осуществляет ЦБ.

Ранее в августе Минфин сообщал, что средняя цена нефти Urals в июле впервые с февраля превысила цену отсечения по бюджетному правилу, поднявшись до 43,91 доллара за баррель.