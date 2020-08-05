МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Увеличить скидку для оплаты платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) многодетным семьям предложили в Национальном родительском комитете.

Как заявил председатель Комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец, она направила такое обращение в правительство РФ, сообщает RT.

"Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%", — отмечает автор инициативы в своем обращении.

Сейчас в России многодетные семьи имеют право на компенсацию оплаты ЖКХ в размере 30% от стоимости таких услуг. Это минимальный размер скидки, которую обязан предоставить любой субъект РФ.

Скидка семьям, в которых воспитываются более десяти детей, может составлять 50% от платежа.

Волынец считает, что ее предложение в случае вступления в законную силу станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми. Особенно — на фоне пандемии коронавируса.

"Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства", — пояснила она.